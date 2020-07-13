Магас, , 16:50 — REGNUM Руководство отделения партии «Единая Россия» в Ингушетии приостановило членство в партии депутата Народного собрания Якуба Белхороева. Такое решение принято в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Напомним, Якуб Белхороев задержан 10 июля по подозрению в растрате 19 млн рублей, которые, по данным следствия, он присвоил, работая в должности главы Фонда социального страхования, оформив липовые документы о несчастных случаях на производстве.

Депутатом парламента Ингушетии Белхороев стал в сентябре 2016 года. Он представлял в парламенте «Единую Россию», работая в комитете по образованию, культуре и связям с религиозными организациями.

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