Маскат, , 16:45 — REGNUM Количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Омане достигло 58 179, сообщили 13 июля в минздраве страны.

За последние сутки этот показатель вырос на 2164, количество летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в стране увеличилось на два, достигнув 259.

Сейчас продолжают лечение от коронавирусной инфекции 20 663, а 37 257 жителей Омана уже вылечились.

Летальность среди пациентов с диагнозом COVID-19 в Омане составляет 0,45%, доля выздоровевших — 64,04%. Страна находится на 32-м месте в мире по числу случаев COVID-19.

Отметим, что за месяц в Омане коронавирус выявлен у 37 108 человек, количество летальных исходов увеличилось на 163.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мире первое место по числу инфицированных коронавирусной инфекцией занимают США, на втором месте Бразилия, на третьем — Индия, на четвёртом — Россия.

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