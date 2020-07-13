Грозный, , 16:24 — REGNUM Свадьбы в Чечне должны проходить при минимальном количестве гостей, а свадебный кортеж не должен состоять более чем из двух машин. К этому призвал муфтий республики Салах-хаджи Межиев.

Он выступил с видеообращением, которое опубликовано на официальной странице Духовного управления мусульман Чечни (ДУМ).

«Салах-Хаджи Межиев сообщил, что свадебный обряд должен проходить в кругу семьи с минимальным количеством гостей. Также, по его словам, в свадебном кортеже не допускается наличие более двух машин», — говорится в сообщении организации.

Напомним, проведение свадеб было под запретом в Чечне с марта 2020 года в связи с введенным режимом повышенной готовности из-за коронавируса. С 25 мая ДУМ вновь разрешил проведение свадебных обрядов. А на прошлой неделе в Чечне были сняты ограничения на работу банкетных залов, где проводятся свадебные торжества.

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