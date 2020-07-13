Москва, , 16:15 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Kia на российском рынке ООО «Киа Моторс Россия и СНГ» объявил об отзыве 5128 автомобилей из-за дефекта рулевой колонки. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат Kia Seltos, изготовленные в период с декабря 2019 года по июнь 2020 года.

«Причина отзыва транспортных средств: не блокируется рулевая колонка автомобилей, укомплектованных механической системой блокировки (MSCL), в стояночном положении», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых автомобилях будет выполнена замена вала рулевой колонки. Все ремонтные работы будут осуществлены бесплатно для владельцев.

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