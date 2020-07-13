Ростов-на-Дону, , 16:22 — REGNUM В Батайске Ростовской области пляж на Солёном озере стал платным. Об этом сообщила администрация зоны отдыха в соцсетях, передаёт ИА REGNUM.

Так, с 13 июля предусмотрена плата 50 рублей с человека. При этом предусмотрены льготы для детей в возрасте до 10 лет, пенсионеров, инвалидов и участников боевых действий.

Кроме того, отдыхающим предлагают воспользоваться платной парковкой — 200 рублей в день — во избежание транспортного коллапса у зоны отдыха. Для транспортных средств категории C, D, мотоциклов и мопедов действуют другие тарифы. В ином случае средства передвижения будут эвакуированы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее специалисты Роспотребнадзора признали пригодным для купания только один водоём в Ростовской области — Солёное озеро.

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