Баку, , 16:10 — REGNUM Количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в Азербайджане достигло 24 570, 13 июля сообщили в пресс-службе правительства республики.

За последние сутки в стране прибавилось ещё 529 случаев COVID-19 и семь летальных исходов. Общее количество смертельных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 313.

В настоящее время в Азербайджане 8617 активных случаев COVID-19. Вылечились от коронавирусной инфекции 15 640 человек. За весь период протестированы 576 249 человек.

Отметим, что за месяц в Азербайджане коронавирус был выявлен у 15 352 человек, зафиксировано две сотни летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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