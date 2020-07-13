Грозный, , 16:09 — REGNUM В Чечне построили новую мечеть в селе Махкеты Веденского района. По просьбе жителей ее назвали в честь первого руководителя Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил на своей странице в соцсети его сын — нынешний глава региона Рамзан Кадыров.

Он стал участником торжественной церемонии открытия новой мечети. Как отметил Кадыров, в новом культовом учреждении смогут одновременно молиться 500 человек. Строительство мечети велось на средства, выделенные Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.

Напомним, самая большая мечеть в республике также названа именем Ахмата Кадырова. Она была открыта в октябре 2008 года в Грозном и носит еще другое название — «Сердце Чечни».

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