13 июля 2020 | Время чтения 1 мин

Москва, , 16:20 — REGNUM В Москве завершили реставрацию дома Наркомфина на Новинском бульваре — уникального памятника советского конструктивизма, передает 13 июля корреспондент ИА REGNUM.

Архитектором реставрационных работ стал Алексей Гинзубрг — внук Моисея Гинзбурга, по проекту которого был построен дом в 1930-м году.

В легендарном доме жили большевик Владимир Антонов-Овсеенко, художник Александр Дейнеко и врач Николай Семашко.

Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM

Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM

Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM

Здание долгое время находилось в аварийном состоянии и неоднократно включалось в список «100 главных зданий мира, которым грозит уничтожение». Реставрация началась в 2017 году.

Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM

Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM

Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM

Во время реставрации объекта демонтированы надстройки, не предусмотренные изначальным проектом, поэтому здание приобрело свои прежние очертания дома-корабля.

Наркомфин © ИА REGNUM

Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM

Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM

Воссоздана планировка корпусов, цвет фасадов, галерея и вестибюль. Кроме того, отреставрированы витражи, цветочницы, винтовая лестница на крышу, а также ограждения балконов. В здании расположено 44 квартиры.

Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM

Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM

Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM Наркомфин Василий Иванов © ИА REGNUM

Напомним, 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении работ по реставрации дома Наркомфина. Градоначальник отметил, что объект является уникальным памятником советского конструктивизма 1920−1930-х годов.

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