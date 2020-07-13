Архангельск, , 16:05 — REGNUM В Каргопольском районе Архангельской области проведут санитарный отстрел волков — хищники стали часто появляться в населенных пунктах.

Волк

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, в начале июля зафиксированы два случая нападения волков на людей в деревнях Каргопольского района.

Для организации отстрела волков требуется разрешение министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, поскольку хищные животные обитают на территории Лачского государственного биологического заказника. Соответствующий запрос администрацией Каргопольского района уже направлен в региональное ведомство.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля в деревне Мокеевской Каргопольского района волк напал на ребенка прямо во дворе дома. Зверя смогла отогнать бабушка девочки, но волк успел за это время укусить ребенка за шею.