Краснотурьинск, Свердловская область, , 16:00 — REGNUM В Свердловской области минздрав начал проверку по факту инцидента на крыльце одной из больниц Краснотурьинска. Об этом журналистам сообщили в ведомстве.

Как отмечает замминистра Елена Чадова, провести проверку поручил министр Андрей Цветков. Пациент с переломом пятки обратился в больницу в момент проведения там санобработки. Санитар через окно попросил его и сопровождавшую женщину подождать. По словам медика, посетители якобы вели себя неадекватно: матерились и пытались пройти в приёмное отделение. Сразу после дезинфекции человеку с переломом оказали помощь.

«По имеющимся на данный момент данным, санитар был трезв. При этом в связи с его поведением и использованием им ненормативной лексики руководством больницы приняты дисциплинарные меры», — цитирует Чадову «Вечерний Краснотурьинск».

Сейчас проверка продолжается. У сотрудников взяты объяснительные. Также изучаются записи видеокамер. Как сообщало ИА REGNUM, очевидцы предоставили журналистам видеозапись, из которой следовало, что санитар обматерил пациента и душил женщину. По утверждениям граждан, медик якобы был пьян.

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