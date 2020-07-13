Махачкала, , 16:10 — REGNUM Тайник со взрывоопасным веществом обнаружили правоохранители в окрестностях Гимринского тоннеля в Унцукульском районе Дагестана. Предположительно, он принадлежал боевику, уничтоженному в 2015 году в ходе спецоперации, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе управления Росгвардии по республике.

«Схрон представлял собой два металлических ящика, внутри которых находились аммиачная селитра весом 4 кг и самодельное взрывное устройство в виде оцинкованного ведра объемом 10 литров», — сказано в сообщении.

Взрывотехники регионального управления ФСБ на месте уничтожили содержимое тайника. Возбуждено уголовное дело.