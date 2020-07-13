Киев, , 15:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский на совещании сегодня, 13 июля, прокомментировал резонанское ДТП на Столичном шоссе под Киевом, заявив, что это «последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей».

ИА REGNUM напоминает, что вечером 12 июля в ДТП под Киевом на Столичном шоссе погибла семья из 4-х человек, два взрослых и два ребенка. Еще один ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии. Автомобиль пострадавших протаранил Mercedes, выехавший на встречную полосу, его водителем оказался ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, который за 20 минут до этого угнал машину у владелицы дачного участка, где он работал.

На совещании министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил президенту, что на рассмотрении в парламенте находится законопроект об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

«Документ усиливает ответственность водителей за совершение смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В частности, законопроект увеличивает штрафы за вождение в нетрезвом виде, внедряет штрафы за оставление места ДТП, а также уменьшает поле для манипуляций, чтобы избежать ответственности», — заявил Аваков, добавив, что по мнению ведомства, принятие этого законопроекта также будет способствовать предотвращению совершения правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, более сдержанному и взвешенному поведению водителей на дорогах и, как следствие, приведет к снижению числа ДТП.

Зеленский же отметил, что накануне случилась не первая авария, спровоцированная этим водителем.

«Этот законопроект чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи — это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинца», — подчеркнул президент.