Вашингтон, , 15:51 — REGNUM За минувшие сутки на территории США было выявлено свыше 59 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 июля сообщает университет Джона Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за истекшие 24 часа в стране было выявлено 59 017 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и потому их общее число теперь стало 3 304 942.

Кроме этого, указывается, что за этот же период в США от COVID-19 скончались 428 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов на данный момент достигло 135 205.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились свыше 1 млн человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 10 человек.