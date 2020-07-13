Владикавказ, , 15:49 — REGNUM В Северной Осетии число пациентов с коронавирусом, находящихся в реанимации, составляет, по данным республиканского оперативного штаба на 13 июля, 28 человек. Из них 16 подключены к аппаратам ИВЛ. Напомним, 9 июля пациентов, которым потребовалось подключение аппаратов ИВЛ, было девять.

Реанимация Михаил Рифтин © ИА Красная Весна

Всего госпитализировано в республике 204 человека, у 31 из них, в том числе у семерых детей, подтвержден диагноз COVID-19.

Общие данные по коронавирусу в Северной Осетии таковы: всего выявлено носителей вируса 4256 человек (+ 16). Выздоровели за все время — 3700 (+ 13). Скончалось от осложнений — 67 человек.

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