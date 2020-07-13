Стокгольм, , 15:45 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на 10 человек. Такие данные 13 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 13 июля сообщила шведская газета Aftonbladet.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 536 человек. Их число увеличилось на 10 человек с момента последнего обновления данных. Количество инфицированных в настоящее время составляет 75 826 человек. За прошедшие выходные было выявлено 928 новых случаев заражения.

По состоянию на 13 июля 2 475 человек с тяжелой формой протекания COVID-19 получили или до сих пор получают экстренную медицинскую помощь в палатах интенсивной терапии.