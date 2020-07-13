Пермь, , 15:34 — REGNUM Банк России к 300-летию Перми может выпустить памятную монету. Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробаготова заявила врио губернатору Прикамья Дмитрию Махонину о возможности рассмотрения вопроса о выпуске памятного знака к 2023 году.

Напомним, Пермь отпразднует юбилей в 2023 году. В 2018 году президент Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия основания Перми.

Изначально оргкомитет по подготовке к 300-летию Перми возглавил Виталий Мутко. В марте 2020 года его сменил первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Валерий Сидоренко вопреки ожиданиям пермяков, которые надеялись, что комитет возглавит экс-губернатор Максим Решетников.

Оргкомитет занимается подготовкой праздничных мероприятий, а также воплощением в жизнь перечня инфраструктурных проектов.

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