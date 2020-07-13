Тбилиси, , 16:19 — REGNUM Результаты анализов девяти выпускников школ в Грузии, сдававших выпускной экзамен в одном классе с зараженной коронавирусом абитуриенткой, показали отрицательный результат. Об этом 13 июля сообщила глава Национального центра экзаменов и оценок Грузии Софо Горгодзе в эфире грузинского «Общественное телевидение».

«То, что другие абитуриенты не заразились коронавирусом, указывает на эффективность принятых мер», — сказала руководитель центра.

Она добавила, что абитуриентка, у которой выявили SARS-CoV-2, проходит курс лечения и не сможет продолжить сдавать выпускные экзамены в этом году.

Напомним, в ходе национальных единых экзаменов в Грузии, которые идут с 6 по 25 июля, на входе проверяют температуру. У одной из абитуриенток не было выявлено никаких симптомов заболеваний, и она сдавала экзамен со всеми. После экзамена у нее выявили коронавирус, в ходе проверки контактов ее родственницы, у которой SARS-CoV-2 был обнаружен ранее.

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