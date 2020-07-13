Стокгольм, , 16:32 — REGNUM После долгих и ожесточенных споров шведских политиков, 30 июня в Швеции наконец согласовали состав комиссии по расследованию действий властей и ответственных медицинских служб в период пандемии коронавирусной инфекции. Особой акцент был сделан на «независимость» комиссии. Однако как выяснили журналисты, одним из членов «независимой комиссии по расследованию последствий коронавируса», стала поклонница государственного эпидемиолога Андерса Тегнелла, которая состояла в группе сторонников Тегнелла в Facebook. Об этом 13 июля сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что после нескольких месяцев интенсивной критики в свой адрес со стороны многих международных СМИ правительство Швеции утвердило состав комиссии по расследованию последствий коронавируса и принимаемых во время пандемии решений. Окончательный состав группы по надзору и контролю стал известен 30 июня. Однако, как выяснили журналисты, назначенная комиссия не такая уж и «независимая», так как, по крайней мере, один из ее членов публично выражал поддержку действующему эпидемиологу Андерсу Тегнеллу, который был главным фронтменом и лицом на обложке многих публикаций, когда речь заходила об отсутствии на территории Швеции жестких карантинных ограничений.

В частности, речь идет о Камилле Лиф, которая ранее вступила в группу сторонников Тегнелла в соцсети Facebook. На данный факт уже обратили внимание не только политики, но и журналисты. Так, представитель Умеренных Александра Хедборг обратила внимание своих подписчиков в Twitter, что Камилла Лиф была членом группы «Мы поддерживаем Андерса Тегнелла и Компанию» в Facebook.