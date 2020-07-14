Осло, , 10:37 — REGNUM Директор по инфекционному контролю в Норвежском институте общественного здравоохранения Фроде Форланд предупредил, что значительная часть граждан, зараженных коронавирусом, могут не знать о наличии у себя инфекции, так как у них не проявляется никаких симптомов. Об этом 13 июля сообщила газета Expressen.

«Мы ознакомились с некоторыми исследованиями, которые показывают, что на долю досимптоматической фазы инфекции приходится 20−45% всех случаев», — заявил Форланд.

В течение всей весны этого года в научном сообществе не прекращались дискуссии о степени инфекционной нагрузки на популяцию со стороны бессимптомных граждан, зараженных коронавирусом. Теперь главный инфекционист Норвегии Форланд с увеленностью заявляет, что распространение коронавируса среди населения, действительно, связано с носителями коронавируса, находящимися в так называемой «досимптоматической фазе», но при этом также являющимися переносчиками инфекции.