, 15:21 — REGNUM Жителя города Краматорска Геннадия Г. вызволили из рабства, в которое он попал в 2014 году. Приехав на заработки в Ростов-на-Дону из ДНР, он оказался в Карачаево-Черкесии и шесть лет проработал на кошаре в районе аула Учкулан, пишет «Комсомольская правда на Северном Кавказе».

Вербовщики на вокзале пообещали ему большие заработки. Мужчина не ожидал, что его обманут. Попытки сбежать от хозяев, заставивших его пасти овец, ни к чему не привели, несколько раз его даже пытались пристрелить.

Оказавшегося в рабстве мужчину удалось спасти случайно. На пастуха с отарой овец наткнулся отряд ОМОН, бойцам которого он и поведал свою историю. Омоновцы передали пострадавшего полицейским. Документы удалось оформить лишь после снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. В настоящее время житель ДНР находится дома, сообщили «КП» представители движения против рабства «Альтернатива».