Пермь, , 15:21 — REGNUM В Пермском крае исследование проб воды, взятых на участке Камы от места впадения реки Лёнва до места впадения в реку Зырянка, показало превышение ПДК хлорид-иона. Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщают СМИ.

Напомним, компания «Урахлхим» заявило о том, что вынуждено приостановить работу своего филиала — завода «Азот» в Березниках из-за загрязненной воды в реке Кама. Предприятие использует речную воду при производстве удобрений.

Ранее Росворесурсы назвали предполагаемым источником загрязнения шламонакопитель «Белое Море» АО «Березниковский содовый завод».

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