Москва, , 15:24 — REGNUM Китайский автопроизводитель Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd. (JAC) получил в России Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на микроавтобус JAC Sunray. Информация об этом появилась в открытой базе Росстандарта.

Всего для российских покупателей будут доступны четыре варианта компоновки салона.

Авто имеет задний привод, а его длина достигает 6000 мм. Межосевое расстояние колес в зависимости от модификации варьируется от 3570 до 3580 мм. Количество мест в машине будет — 10, 12, 14 или 16 (с учетом кресла водителя).

В движение JAC Sunray будет приводить 2,7-сильный турбированный дизельный мотор производительностью 149,5 «лошадей» (355 Нм), который агрегатируется с 6-скоростной механикой.

Напомним, в июне дилеры компании JAC продали 41,4 тыс. автомобилей, что на 30,37% больше, чем год назад.

Читайте также: JAC представит новый лифтбек JAC J7 для России