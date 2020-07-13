Махачкала, , 15:24 — REGNUM Особый противопожарный режим введен в Дагестане для снижения количества пожаров и в целях предотвращения травматизма и гибели людей при пожарах. Постановление об этом подписал председатель правительства республики Артем Здунов.

Режим предусматривает дополнительные меры противопожарной безопасности. В частности, запрещено разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и бытовые отходы в лесах и на сельскохозугодьях, на территориях садоводческих и дачных объединений, а также на участках, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. Также до конца июля ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.

Для оперативного реагирования на факты несоблюдения положений постановления и привлечения нарушителей к ответственности созданы мобильные патрульные бригады. В их состав вошли сотрудники полиции, добровольные пожарные формирования и казачьи дружины.

Добавим, что по информации главного управления МЧС по Дагестану, в эти дни в приморских, предгорных, низменных и местами в горных районах республики сохранится чрезвычайная пожароопасность пятого класса. В связи с этим объявлено экстренное предупреждение.