Симферополь, , 15:16 — REGNUM Учебный год в Крыму стартует 1 сентября, занятия будут проходить в традиционном — очном — формате. Об этом 13 июля на своей странице в Facebook сообщил глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

«Учебный год в Республике Крым начнется с 1-го сентября в формате очного обучения. Решение о дистанционном обучении может быть принято только в том случае, если будет прямое распоряжение федерального центра. Крымчане, учимся как обычно», — написал Аксёнов.

В Крыму школьники и студенты с марта находились на дистанционном обучении. Сейчас в республике, как и во всех регионах России, проходит Единый государственный экзамен.