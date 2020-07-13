Уфа, , 15:16 — REGNUM В Башкирии удалось приостановить падение рождаемости. Об этом 13 июля сообщила министр семьи, труда и соцзащиты населения республики Ленара Иванова на совещании в правительстве региона.

Кузьма Петров-Водкин. Мать. 1913

По ее словам, кроме этого удалось на 40 процентов сократить трудовую миграцию из региона. В текущем году на финансовую поддержку семьям при рождении детей направлено 6,2 млрд рублей.

По словам Ленары Ивановой, в текущем году в рамках реализации национального проекта «Демография» планируется открыть 24 детских дошкольных учреждения на почти 4 тысячи мест.

Глава Башкирии Радий Хабиров дал поручение провести в августе текущего года совещание, на котором будут обсуждаться вопросы демографии в регионе и итоги первого полугодия 2020 года в этой сфере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в мае и июне текущего года в Башкирии был зафиксирован рост рождаемости.

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