Сеул, , 15:15 — REGNUM Церемония похорон мэра столицы Южной Кореи Пак Вон Суна состоялась 13 июля в онлайн-режиме в связи с опасениями дальнейшего распространения коронавируса в местах большого скопления людей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, в 7:30 по местному времени гроб с телом покойного был доставлен из морга Сеульской национальной университетской больницы в главное здание мэрии. Там состоялась 40-минутная церемония прощания с покойным, которая транслировалась на канале администрации в YouTube.

Известно, что в церемонии приняли участие около 100 человек, включая родственников, представителей администрации, политических партий и общественных организаций.

Отмечается, что прах покойно, после кремации, будет захоронен на родине мэра — в уезде Чханнён провинции Кёнсан-Намдо.

Как сообщало ИА REGNUM, тело пропавшего мэра Сеула было обнаружено 9 июля в парке Пугаксан в центре города.

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