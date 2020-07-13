Тирана, , 16:33 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 13 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 585 человек в стране было выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом — это новый антирекорд для страны, однако его значимость снижается из-за того, что рост выявленных случаев стал следствием расширения тестирования. При этом ещё 68 человек были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании был выявлен 3571 случай заражения коронавирусом. 2014 человек уже излечились от COVID-19. Лечение проходят 1462 человека. На стационарном лечении находятся 85 пациентов, из них 10 проходят интенсивную терапию и 5 подключены к аппаратам ИВЛ. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться. 95 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — за последние сутки.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения. Туристические агентства вынуждены вернуть средства клиентам, отказавшихся от их услуг и уходят в убыток: по сравнению с прошлым годом уровень доходов от туризма составляет всего 1%.

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