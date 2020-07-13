Оренбург, , 15:05 — REGNUM В Оренбурге 39-м году жизни ушел из жизни Герой России Раис Мустафин, сообщает пресс-служба мэрии.

Администрация города Оренбурга и Оренбургский городской Совет выражают глубокие, искренние соболезнования родным и близким покойного, сослуживцам, всем, кто был знаком с Раисом Мустафиным.

Раис Мустафин родился 23 октября 1980 года в селе Алмала Переволоцкого района Оренбургской области. В ноябре 1998 года был призван на срочную службу во Внутренние войска МВД Российской Федерации. Служил в бригаде Северо-Кавказского округа Внутренних войск, расквартированной в городе Нальчик. С июля по ноябрь 1999 года выполнял задание по охране президента Кабардино-Балкарии.

Участвовал в боях Второй чеченской войны с 15 января по 31 мая 2000 года. При штурме Грозного в составе своего подразделения участвовал в захвате здания школы 27 января 2000 года. Раис Мустафин, спасая пленённых трех солдат, огнем из пулемета уничтожил несколько боевиков. Когда пулемет заклинило, сам был захвачен в плен. Однако его плохо обыскали и не заметили спрятанную гранату. Когда солдата доставили в штаб к командиру боевиков для допроса, то Раис Мустафин бросил в боевиков гранату, а сам выпрыгнул в соседнюю комнату, уходя от огня. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, рядовому Раису Мустафину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

В июле 2000 года был уволен в запас. Жил в Оренбурге. Вел активную общественную работу, участвовал в жизни Российской общественной организации «Воин». Вместе с единомышленниками он помогал не только трудоустроить ребят-инвалидов, прошедших горячие точки, но и помогал им научиться заново жить в мире с собой и окружающими. Раис принимал участие в масштабных патриотических проектах, такие как «Герои России — Герои нашего двора». Не без его участия в Соль-Илецке появился большой памятник Герою Советского Союза Вячеславу Александрову, погибшему в Афганистане, прикрывая отход товарищей (события, произошедшие в бою на высоте «3234», легли в основу для фильма Федора Бондарчука «9 рота»).