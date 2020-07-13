Тбилиси, , 14:57 — REGNUM Грузия продолжает отмену ранее введенных ограничений и с 13 июля разрешает проведение репетиций на закрытых пространствах. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, отныне разрешено проведение культурных мероприятий на открытом пространстве, при условии, что аудитория таких мероприятий не будет превышать 200 зрителей.

Все разрешенные мероприятия должны проходить с соблюдением разработанных минздравом протоколов.

Трудовая инспекция продолжает проверку бассейнов, спортзалов и гостиниц, периодическое инспектирование ресторанов. На 13 июля разрешение на возобновление деятельности получили около 1000 гостиниц, несколько десятков бассейнов и спорзалов.

Напомним, что чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса было введено в Грузии 21 марта и продолжалось до 22 мая включительно.