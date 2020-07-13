Джакарта, , 14:50 — REGNUM В Индонезии заявили, что уже 22,2% из 514 округов и городов страны включены в «зеленую эпидемиологическую зону», сообщает Kompas.

Издание отмечает, что в Индонезии есть 34% зон с низким уровнем риска или «желтых зон», 35% зон среднего риска или «оранжевых зон» и 10,7% зон высокого риска или «красных зон».

По данным министерства здравоохранения Индонезии, с 12 июля в пяти провинциях не было никаких дополнительных случаев заражения SARS-CoV-2, в частности в провинциях Бангка-Белитунг, Северный Калимантан, Центральный Сулавеси и Восточная Нуса-Тенгара.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмад Юрианто заявил, что люди часто пренебрегают ношением масок, если находятся среди знакомых людей.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Индонезии призвали жителей надевать маски, находясь среди знакомых