Нур-Султан, , 14:48 — REGNUM Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой принес соболезнования родным и близким пациентов, погибших из-за коронавируса. Об этом глава минздрава написал 13 июля на своей странице в Facebook.

«От лица министерства здравоохранения и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем, кто потерял своих близких», — написал министр. Он добавил, что министерство продолжит делать все для борьбы с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Казахстане прошла минута молчания в память о погибших от COVID-19. Этот день в республике объявлен национальным трауром. Глава государства Касым-Жомарт Токаев присвоил звание «Героя труда» двум врачам посмертно.

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