Москва, , 14:48 — REGNUM В последнее время россияне все чаще стали обращаться к психологам. В основном большинство обращаются к специалистам по поводу проблем в отношениях с родными, рассказала ИА REGNUM Наталья Ломилина, практикующий психолог, психотерапевт, Консультативный член профессиональной психотерапевтической лиги.

По словам психолога, многих волнуют такие проблемы, как отношения между супругами, отношения с детьми и родителями, с начальством и коллегами и даже с самим собой. «Часто бывает, что клиент обращается по поводу трудностей в отношениях с ребенком. Чтобы решить этот запрос бывает достаточно одной-двух сеансов. После решения этих проблем, родитель продолжает терапевтические встречи, поскольку просыпается интерес к самому себе, к своей личности, к своей жизни», — отмечает Наталья Ломилина.

После работы с психологом, если общение с ребенком стали лучше и разобрались в себе, как правило, многие начинают обращать внимание на супружеские отношения. К тому же в семейной жизни эти аспекты взаимосвязаны. «Если между супругами есть напряжение и семья может из-за этого разрушиться, дети, чтобы скрепить семью, могут начать болеть. Также у детей в этот период может наблюдаться ухудшение поведения и успеваемость в школе. Родители объединяются для решения этих вопросов и происходит временное перемирие. Супруги продолжают общаться, но при этому напряжение между ними не ушло, следовательно, супружеские вопросы не решены. На этой почве конфликты обостряются, и семья снова оказывается на грани распада. Ребенок, чтобы сохранить семью от разрушения, снова начинает болеть, хулиганить. Можно сказать, что круг замыкается», — говорит специалист.

Конечно, многих россиян волнуют также отношения на работе и в коллективе. По словам Натальи Ломилиной, часто люди переносят туда модели поведения, которые взяли из своей семьи. «Например, если человек привык слушаться маму и по первому требованию выполнять ее поручения, даже если ему это делать не хочется, то, вероятно, ему будет трудно отказать на работе начальнице, если она старше негоили старшим коллегам-женщинам, если они для него являются авторитетом. Он будет выполнять их поручения если даже те превышают его должностные обязанности. Также в случае если есть опыт отвержения, когда человек просил и ему отказывали, то на работе этому человеку будет трудно отстаивать свои интересы — например, просить о повышении заработной платы. Или же если дома на него кричал отец, то, скорее всего, ему будет трудно защитить себя перед начальником-тираном», — утверждает психолог.

Как отмечает специалист, у тех, у кого были напряженные отношения с родителями, как правило, став руководителем, имтрудно становится требовать от подчиненных выполнять задания, соблюдать сроки, просить переделать и т.д. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, ему будет проще сделать самому, чем просить подчиненных, что снизит эффективность его работы, как руководителя. Самое любопытное, что такое поведение начальника, коллег кажется привычным, знакомым и люди продолжают так работать, пусть и плохо, но зато понятно и привычно. Снова получается замкнутый круг. В таких случаях психологи помогают найти причину, по которой возникает, так называемый, замкнутый круг в разных сферах отношений, чтобы жизнь стала легкой, радостной и свободной. Ведь жизнь одна и автор своей жизни — это вы, говорит Наталья Ломилина.