Хельсинки, , 14:50 — REGNUM Общее число выявленных на территории Финляндии подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 7 295. Об этом 13 июля свидетельствуют данные Национального института здравоохранения и социального развития страны.

Кроме этого, сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 за истекшие 24 часа не изменилось и по-прежнему составляет 329.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились свыше 6,8 тысячи человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Румынии заразившихся коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 413 и стало составлять 32948.