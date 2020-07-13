Стокгольм, , 14:52 — REGNUM За последние шесть месяцев в Стокгольме увеличивается количество убийств с применением огнестрельного оружия. От полученных огнестрельных ранений в этом году в столичном округе Швеции скончались уже 8 человек, 27 человек получили ранения. Об этом 13 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Всего в период с января по июнь этого года журналисты насчитали 61 случай незаконного применения оружия. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано всего 40 случаев.

Правоохранители отмечают, что не последним фактором, повлиявшим на криминогенную обстановку в стране, стала пандемия коронавирусной инфекции, которая поспособствовала ухудшению экономического положения домохозяйств.

Число перестрелок в таких полицейских региональных управлениях, как «Восток» и «Запад» несколько уменьшилось, в то время как ситуация в остальных полицейских территориальных единицах находится на прежнем уровне. Всего в период с января по июнь этого года в Швеции было зафиксировано 163 случая незаконного применения огнестрельного оружия по сравнению со 153 случаями за аналогичный период в 2019 году.