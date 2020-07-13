Симферополь, , 14:39 — REGNUM Продолжительность смен в «Артеке» будет сокращена с 21 дня до 14 дней. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Всего в рамках программы по оздоровлению крымских детей в детских лагерях и здравницах на отдых планируется отправить до 20 тыс. юных крымчан, часть из них отдохнёт и в «Артеке».

»Чтобы увеличить количество детей, которые смогут отдохнуть, было выдвинуто предложение о сокращении количества дней в лагере с 21 до 14. Соответствующую инициативу поддержали, в том числе министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов и директор МДЦ «Артек» Константин Альбертович Федоренко. Считаю, что в сегодняшних условиях это лучшее предложение, которое поможет большему количеству крымских детей отдохнуть», — написал Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, здравницы Крыма принимают отдыхающих с 1 июля. Пока в регион запрещен въезд организованных групп детей.