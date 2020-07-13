Стокгольм, , 15:23 — REGNUM Количество зараженных коронавирусом в Швеции может составлять до одного миллиона человек. Об этом, как передает газета Expressen, сообщил 12 июля профессор Андерс Бьёркман, специализирующийся на изучении инфекционных заболеваний в Каролинском университете. К такому заключению исследователь пришел, сравнив статистику смертности от COVID-19 в других странах.

Бьёркман считает, что высокая смертность в Швеции в результате заболевания гражданами COVID-19 не может быть объяснена тем фактом, что власти не приняли решение установить карантин в той же степени, как это сделали правительства других европейских стран.

Профессор отметил, что число смертельных случаев от COVID-19 в Швеции может быть связано с тем, когда в стране во время вспышки пандемии были приняты меры.

Когда же в Швеции все же ввели некие ограничения, распространение коронавируса приобрело большие размеры, чем в соседних со Швеции странах, где число летальных случаев пациентов с COVID-19 было не таким пугающе большим. Бьёркман признается, что он не знает, почему пандемия приняла такой оборот на территории Швеции, но вместо этого он заявляет, что исходя из числа смертельных случаев COVID-19 (5 526 по состоянию на 12.07.2020), число инфицированных в стране уже должно составлять один миллион человек.