Москва, , 14:37 — REGNUM В Москве 13 июля вновь начали работать экскурсии по территории ВДНХ, 14 июля откроются музеи и павильоны комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе главной выставки страны.

В информации говорится, что максимальное количество человек на группу при экскурсии по территории — десять. В музеях также действуют временные ограничения по количеству посетителей — до пяти человек в группе.

Начинают работу обзорные экскурсии по Центральной аллее, экспозиции Музея ВДНХ, в центре «Космонавтика и авиация», в центре славянской письменности «Слово». Узнать подробнее о записи на экскурсии и их программах можно на сайте ВДНХ. Билеты продаются только онлайн.

В пресс-службе напомнили, что во всех музейно-выставочных комплексах ВДНХ продолжают действовать профилактические меры. При посещении павильонов и других помещений необходимо пользоваться антисептиком, носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.