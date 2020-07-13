Векше, , 14:41 — REGNUM Окружной суд города Векшё, расположенного на юге Швеции, вынес приговор в отношении двух граждан Украины. В ходе судебного разбирательства была доказана их вина в содействии смерти пожилого мужчины, которого они связали и оставили умирать в лесу, в результате чего он скончался. В итоге подсудимых приговорили к пожизненному заключению и высылке из страны. Об этом 12 июля сообщила новостная газета Fria Tider.

31 июля 2019 года в 16:49 по местному времени 70-летний Герт-Инге Бертинссон расплатился за стрижку и покинул салон красоты, после чего он бесследно пропал. Спустя десять дней его тело будет обнаружено в лесу. Его тело лежало связанным на земле, а медэксперты пришли к выводу, что пожилой мужчина скончался в результате пыток.

Довольно быстро шведским полицейским удалось обнаружить подозреваемых, которые на момент совершения убийства находились в муниципалитете. Ими оказались граждане Украины, а именно 48-летний Александр Трайдук и 47-летний Ярослав Лавринив. Вскоре они были объявлены в международный розыск. Трайдука арестовали в Германии, а Лавринива — в Польше.

В ходе следствия шведские правоохранители установили, что 31 июля 2019 года Трайдук и Лавринив отправились в лес собирать ягоды. По пути их автомобиль сломался, после чего они натолкнулись на Бертинссона, который, вероятно, как раз возвращался из салона красоты. Ограбив пожилого шведа и завладев его автомобилем, они оставили его связанным в лесу.

В своем решении окружной суд Векшё пришел к заключению, что тот факт, что Трайдук и Лавринив связали и оставили Бертиннсона «скорее всего, вызвал у него очень сильные страдания как в виде физической боли, так и в виде мучительной смерти в течение очень продолжительного времени. Ход событий был затяжным, и у Ярослава Лавринова и Александра Трайдука были все возможности, чтобы успокоиться и принять другое решение, но они все же решили бросить мужчину умирать».