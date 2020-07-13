Волгоград, , 14:34 — REGNUM В Волгоградской области 13 июля подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе зарегистрировано 7516 носителей вируса. Лечение проходят 3464 пациента, в том числе 189 детей. С подозрением на вирус госпитализированы 2049 человек.

Выписаны 4004 человека, 48 пациентов скончались.

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