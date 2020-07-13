Саранск, , 14:22 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 13 июля выявили 36 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых заражений SARS-CoV-2 выросло до 3865 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

Вновь большинство новых заражений выявлено в Саранске — у 15 человек, семеро — в Чамзинском районе, трое — в Большеберезниковском районе, по двое — в Атяшевском, Ромодановском, Дубенском и Ичалковском районах, по одному — в Зубово-Полянском и Ковылкинском районах. Самой пожилой больной из новых случаев — 93 года.

Всего в республике выписаны по выздоровлению 2755 человек, 14 жителей республики — за последние сутки. Таким образом, более 71,28% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. 29 человек скончались на фоне коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что после окончательного гистологического подтверждения в статистике отражен новый летальный случай. Скончалась Наталья Красавина, регистратор поликлиники МРЦКБ (Мордовской республиканской центральной клинической больницы). Женщине было 49 лет, лечение она проходила в Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова.

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