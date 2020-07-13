Киев, , 14:21 — REGNUM Курьезный случай произошел в курортном поселке Коблево Николаевской области Украины — неизвестный злоумышленник отобрал смартфон у заместителя начальника главного управления местной Нацполиции Максима Ахрамеева.

Официальной информации от МВД относительно этого инцидента нет, СМИ ссылаются на источник в прокуратуре Николаевской области.

Согласно источнику, Ахрамеев увидел, как в курортном поселке одно из развлекательных заведений работает после 23:00, несмотря на решение властей о карантинных ограничениях. Он подошел и начал сообщать о действующем запрете, после чего предупредил, что будет снимать все происходящее на видео. Когда полицейский начал снимать, сзади к нему подбежал неизвестный, и вырвал телефон.

«По горячим следам» грабителя поймать его не удалось, на место преступления выезжала следственно-оперативная группа полиции.

ИА REGNUM напоминает, что в мае глава МВД страны Арсен Аваков заявил, что за время карантина на Украине значительно снизилось количество регистраций отдельных видов преступлений. По его данным, умышленные убийства уменьшились на 36%, тяжелые телесные повреждения — на 68%, на 30% уменьшились разбои, на 50% — грабежи, на 41% — кражи.