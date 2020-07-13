Москва, , 14:21 — REGNUM В Москве на территории школы-интерната №1 для детей с нарушениями зрения построят спортивный комплекс. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Школа-интернат №1 находится в московском районе Алексеевский. По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, спортивный комплекс, площадь которого составит пять тысяч квадратных метров, будет связан со зданием школы крытым наземным переходом. На территории комплекса построят бассейн и игровые залы.

«Это поистине уникальная школа — единственное столичное учреждение, в котором воспитываются и реабилитируются дети, слепые от рождения. И вот для них на территории школы построят большой спортивный комплекс с бассейном, где они смогут не только отдыхать и улучшать физическую форму, но также принимать участие в соревнованиях», — сообщил Кузнецов.

На время соревнований комплекс будет разделяться на две зоны: для спортсменов и зрителей.