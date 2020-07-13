Пермь, , 14:20 — REGNUM В Пермском крае разрешена работа аттракционов в парках отдыха и культуры, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Также возобновит свою работу «Лето Парк». Зона отдыха развернется в сквере у Театра оперы и балета. Планируется, что в 2020 году в рамках летней программы «Пермский период. Новое время» будет функционировать четыре тематических площадки: «Площадь событий», «Площадь игр», «Площадь мастеров» и «Площадь семьи».

Напомним, в Прикамье действие коронавирусного режима продлили до 28 июля. В регионе наблюдается небольшой рост заболеваемости, поэтому принято решение о возобновлении смс-оповещений о масочном режиме, мытье рук, безопасной дистанции. Ужесточат контроль о соблюдении этих мер в соцучреждениях, а также за дезинфекцией транспорта.

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