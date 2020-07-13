Орел, , 14:19 — REGNUM Ребёнок-инвалид лишён возможности учиться в школе из-за разбитой дороги в Должанском районе Орловской области. Прокуратура через суд потребовала от властей привести дорогу в нормативное состояние, сообщила ИА REGNUM 13 июля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что дорога от места жительства ребенка до места остановки школьного автобуса находится в ненадлежащем состоянии, не соответствует установленным нормам и не отвечает требованиям безопасности дорожного движения.

«В нарушение требований законодательства органами местного самоуправления Должанского района и Урыновского сельского поселения надлежащие меры по устранению нарушений не принимались», — уточнила представитель прокуратуры.

По результатам проверки прокурор Должанского района внёс представления в адрес глав администраций Должанского района и Урыновского сельского поселения. Также в Ливенский районный суд прокурор направил административный иск к администрации Должанского района с требованием привести в соответствие с установленными требованиями участок дороги Урынок-Быстра-Егорьевка — В. Заморайка Вторая.

Также ранее было возбуждено уголовное дело по статье о халатности, расследование находится под контролем прокуратуры. В СК уточнили, что на данный момент большая часть нарушений устранена: оборудована остановка, отремонтировано более 500 метров дороги, на эти цели выделено 1,6 млн рублей. Дальнейшие работы — а в порядок надо привести около двух километров дороги — приостановлены, по данным местных СМИ, из-за отсутствия средств в бюджете.