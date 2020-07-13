Уфа, , 14:18 — REGNUM В социальном учреждении Башкирии выявили граждан, инфицированных коронавирусом. Об этом 13 июля сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, коронавирусная инфекция выявлена у сотрудников психоневрологического интерната в Учалах. Данная ситуация является рабочей и нужно коллегам оказать помощь, направив туда бригаду врачей.

Радий Хабиров отметил, что в Башкирии уже научились помогать пациентам с COVID-19, поэтому нужно спокойно отрабатывать.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в этом регионе выявили 5967 фактов заражения коронавируса. При этом 3999 человек с ним справились.

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