Магас, , 14:08 — REGNUM В Ингушетии выросло число пациентов, находящихся в реанимации с диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии остаются 27 человек, двое из них подключены к аппаратам ИВЛ. Такие данные привели 13 июля в оперативном штабе республики.

За прошедшие выходные в регионе число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 3318 (+16 за минувшие сутки). Увеличилось до 2524 человек число выздоровевших. Скончался за все время 71 человек.

Общее количество госпитализированных пациентов составляет 163 человека, подтвержден диагноз COVID-19 у 65 из них.

Напомним, в настоящее время Ингушетия занимает второе место в СКФО от конца списка после Чечни по общему числу заразившихся коронавирусной инфекцией и третье место после Дагестана и Ставропольского края по числу смертей от COVID-19.

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