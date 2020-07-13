Москва, , 14:07 — REGNUM В России провели широкомасштабные клинические исследования препарата «Арепливир» в ряде медицинских учреждений Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Смоленской, Рязанской областей, а также Мордовии. Препарат продемонстрировал высокую эффективность — более 90%, сообщает пресс-служба компании «Промомед».

Так, в течение первых 24 часов около 70% граждан с подтверждённым заражением коронавирусом чувствовали радикальные изменения состояния, которые в последующие несколько дней подтверждались анализами. При этом 80% больных выздоравливали без применения сопутствующих препаратов. В рамках исследования не зарегистрировано ни одного перехода заболевания в тяжёлую форму.

По всем медицинским показателям у большинства пациентов вирусная нагрузка уменьшается в первые дни. Большинство пациентов говорит о переломе течения заболевания в первые сутки.

«Наша молекула была тщательно доработана. Проводились все аналитические исследования, разрабатывалась технология, просчитывались дозировки, курсы, определяли чистоту субстанций. Препарат показал высокую активность в отношении РНК-вирусов, к коим относится и коронавирус. В итоге все технологические решения — наши собственные», — подчеркнули в компании.

При этом специалисты Института здравоохранения Фудзита (Япония) по итогам клинических испытаний препарата «Авиган» («Фавипиравир», «Фавилавир») не смогли подтвердить его эффективность. В России же компании, наряду с «Промомед» проводившие исследования «Арепливира», пришли к сходным результатам о высокой эффективности препарата.

Сейчас «Промомед» готова к сотрудничеству с коллегами из Японии и других стран для дальнейшего исследования препарата. Также специалисты готовы предоставить свои данные в рамках международных протоколов. Кроме того, руководство компании выразило готовность принять участие в исследовательских программах совместно с ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения) и другими международными организациями.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии завод «Биохимик» готов начать масштабное производство препарата «Арепливир», который Минздрав России одобрил для лечения коронавирусной инфекции. Завод налаживает выпуск в объёме около 1 млн упаковок препарата в месяц, что позволит покрыть все потребности российских медицинских учреждений в данном препарате.

Читайте также: Саранский «Биохимик» готов к масштабному выпуску препарата от коронавируса