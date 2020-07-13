Саратов, , 14:09 — REGNUM В Саратовской области по данным на 13 июля под наблюдением врачей остаются 2893 человека, 22 240 человек сняли с учета, рассказал первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

В больницах помощь оказывают 1745 пациентам, 1185 человек — с подтвержденным диагнозом COVID-19, на искусственной вентиляции легких находится 71 пациент, на кислородной поддержке — 177 человек. Кроме этого, медики приняли роды у 26 женщин, зараженных новой коронавирусной инфекцией. У четверых новорожденных выявлен COVID-19, но тяжелых среди детей нет, отметил Шувалов. Всего по области коронавирус подтвердился у 54 беременных, шесть женщин в положении находятся в стационаре.

Из общего числа заболевших в регионе женщин более 4,5 тыс. человек, мужчин — 3149. Показатель заболеваемости в Саратовской области 318,5 на 100 тыс. человек, по России — 495,5.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области на 13 июля носителями коронавируса числятся 7689 человек. Выздоровели с начала пандемии 4241 пациент, скончались 47 пациентов.

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