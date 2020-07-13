Бухарест, , 14:06 — REGNUM Общее число выявленных на территории Румынии заразившихся коронавирусом за минувшие сутки увеличилось на 413 и стало составлять 32 948. Об этом 13 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждено 32 948 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Кроме этого, указывается, что за истекшие 24 часа в стране от COVID-19 скончались 17 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 1 901.

Также сообщается, что в настоящее время в Румынии свыше 23,5 тысячи человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки на территории Ирана от COVID-19 скончались 203 пациента.