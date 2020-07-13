Ставрополь, , 14:10 — REGNUM Пятое уголовное дело возбудили следователи в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого. На этот раз он подозревается в получении взятки, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в 2017 году представитель научно-проектного центра по объектам здравоохранения и отдыха «Гипроздрав» пообещал Когарцыцкому передать в виде взятки часть денег, полученных организацией по госконтракту на строительство краевого кардиологического диспансера. Чиновник в свою очередь должен был оказать содействие при проведении работ.

В рамках договоренности подозреваемый способствовал оказанию поддержки АО «Гипроздрав», в частности, при ускорении проведения госэкспертизы и проверки выполненных работ по госконтракту. За это Когарлыцкий получил взятку в размере 15,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Когарлыцкий был задержан 6 ноября 2019 года по подозрению в причастности к хищению 14 млн рублей при строительстве легкоатлетического манежа. После ареста чиновник был уволен. Затем последовало возбуждение в отношении него еще нескольких уголовных дел о злоупотреблении полномочиями и получении взяток.

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